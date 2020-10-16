На Среднем Урале после убийства 4-летней девочки проверяют ее мать

На Среднем Урале убита маленькая девочка. На причастность к преступлению проверяют ее мать.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, днем 16 октября в правоохранительные органы поступил сигнал об обнаружении в квартире дома по улице Лермонтова в Кировграде тела девочки 2016 года рождения. На нем были явные признаки криминальной смерти.

После этого было сразу возбуждено дело по статье УК РФ "убийство малолетней". Сейчас на причастность к данному преступлению проверяется 35-летняя мать девочки, которая находится в больнице в связи с телесными повреждениями. Следователи полагают, что после случившегося она нанесла их себе сама.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия выезжали сотрудники ОВД Кировграда, в том числе из подразделения по делам несовершеннолетних.

"Семья, в которую пришла беда, на учетах не состояла. Мужчина и женщина – сожители, это был их общий ребенок, девочка посещала садик. По некоторым данным, мать незадолго до трагедии приняла таблетки. Их предназначение сейчас устанавливается. Женщина, вероятно осознав, что натворила, попыталась свести счеты с жизнью, но быстро уйти от груза ответственности у нее не получилось, так как домой на обед пришел ее сожитель. Он и сообщил в оперативные службы о случившемся", - рассказал полковник Горелых.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства убийства, а также причины и условия, которые привели к трагедии. Представителями СКР уже проведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых экспертиз.