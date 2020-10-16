16 Октября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" за 9 месяцев выполнило диагностику более 8 тысяч километров нефтепроводов  

АО "Транснефть – Сибирь" за 9 месяцев текущего года провело внутритрубную диагностику линейной части магистральных нефтепроводов (МН) на 107 участках общей протяженностью 8062,7 км. 

В целях контроля технического состояния нефтепроводов в местах пересечения с водными объектами обследовано 143 подводных перехода магистральных трубопроводов общей протяженностью около 310 км. Исследование внутренней полости трубы проводилось диагностическими приборами различной конструкции (ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы). 

Также полностью завершена оценка технического состояния 21 участка линейной части общей протяженностью 1220 км. Всего в 2020 году, объявленном в организациях системы "Транснефть" Годом промышленной безопасности, АО "Транснефть – Сибирь" планирует провести оценку технического состояния 47 участков линейной части протяженностью 2840 км и обследовать методом внутритрубной диагностики 135 участков общей протяженностью более 10 тыс. км. Также планируется диагностика 372 подводных переходов протяженностью 711 км.

На нефтеперекачивающих станциях с начала года продиагностировано 17 резервуаров вертикальных стальных, из них полное техническое диагностирование проведено на 12 емкостях, частичное – на 5. Резервуары обследованы неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов. По результатам диагностирования 10 резервуарам продлен срок безопасной эксплуатации, остальные подлежат капитальному ремонту.

Кроме того, на 10 нефтеперекачивающих станциях АО "Транснефть – Сибирь" проведена полная и частичная диагностика отдельных участков технологических трубопроводов. На 11 перемычках между магистральными нефтепроводами выполнена полная диагностика с проведением работ по вскрытию участков, снятию старой изоляции, диагностике, восстановлению изоляционного покрытия. Кроме того, проведен комплекс мер по поддержанию неизменного планово-высотного положения обследуемых трубопроводов.

Диагностическое обследование технологических трубопроводов и резервуаров выполняется в сроки и в объемах, запланированных комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов и НПС ПАО "Транснефть" в целях обеспечения безаварийной эксплуатации, промышленной и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".

 

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АО "Транснефть – Сибирь" за 9 месяцев выполнило диагностику более 8 тысяч километров нефтепроводов  

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Теги: Транснефть - Сибирь, диагностика нефтепроводов



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