В Челябинске умер директор оркестра театра оперы и балета

В Челябинске умер директор оркестра, помощник главного дирижера академического театра оперы и балета, заслуженный артист России Валерий Михель.

"Валерий Александрович более 45 лет служил Челябинскому театру оперы и балета, который стал для него вторым домом. Он был настоящей душой оркестра, к каждому артисту относился с заботой и теплотой. Уход Валерия Михеля – это невосполнимая утрата для всего коллектива Челябинского театра оперы и балета. Мы скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Александровича", - сообщили в театре.

По данным СМИ, у директора оркестра якобы был коронавирус, причиной смерти стали хронические заболевания.