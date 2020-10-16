16 Октября 2020
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Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев призвал внедрить на Среднем Урале интернет-обсуждение проектов благоустройства

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев на заседании правительства в пятницу, 16 октября, заявил о необходимости повсеместного внедрения в Свердловской области практики интернет-обсуждения проектов благоустройства.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, он отметил, что в соответствии с постановлением федерального Правительства с 1 января 2021 года все планы муниципального благоустройства должны размещаться в интернете, чтобы жители могли не только проголосовать за них, но и внести свои предложения. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами".

"Таким образом повышается прозрачность принятия решений по проектам благоустройства общественных пространств и дворовых территорий. В Свердловской области уже есть серьезный положительный опыт. С учетом мнения граждан по результатам широкого общественного обсуждения в регионе идут масштабные ремонты общественных территорий и дворов", - напомнил губернатор.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Еще одной темой обсуждения на заседании стало эффективное использование инвестиционных механизмов на Среднем Урале. 14 октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства, где, в частности, рассматривалась инвестиционная политика и применение новых инструментов ее развития.

"Сегодня существует большой арсенал инвестиционных механизмов, и наша задача – умело и сбалансированно их использовать. Что касается новых инструментов, о которых шла речь на совещании, хочу отметить соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Они на длительный срок фиксируют взаимную ответственность власти и бизнеса, обеспечивают стабильные условия для долгосрочных инвестиций. Свердловская область готова уже сейчас работать по таким соглашениям", - заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор добавил, что уже до конца текущего года будет принят областной закон, определяющий организационные и правовые особенности их заключения.

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Куйвашев призвал внедрить на Среднем Урале интернет-обсуждение проектов благоустройства

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Теги: Куйвашев, благоустройство, проекты, обсуждения, интернет



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