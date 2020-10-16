16 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Врач в кабинете компьютерной томографии в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области переболевшие COVID-19 сотрудники минэкологии сдали плазму

Сотрудники минэкологии Челябинской области, переболевшие COVID-19, сдали плазму в областной станции переливания крови, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

"Мы понимаем, что наша кровь может спасти кому-то жизнь. Особенно ценна плазма людей с редкой группой. У меня, например, третья отрицательная. К сожалению, сдать кровь получилось не у всех желающих. Это связано с медицинскими показаниями. Тем не менее, четыре человека из Министерства экологии и один сотрудник управления делами губернатора это сделали", - рассказал замминистра экологии Виталий Безруков.

Напомним, в августе 18 сотрудников министерства экологии Челябинской области и подведомственных учреждениях заразились COVID-2019, в том числе два заместителя министра.

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В Челябинской области переболевшие COVID-19 сотрудники минэкологии сдали плазму

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Теги: коронавирус, плазма, минэкологии, Виталий Безруков,



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