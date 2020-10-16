В Челябинской области переболевшие COVID-19 сотрудники минэкологии сдали плазму

Сотрудники минэкологии Челябинской области, переболевшие COVID-19, сдали плазму в областной станции переливания крови, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

"Мы понимаем, что наша кровь может спасти кому-то жизнь. Особенно ценна плазма людей с редкой группой. У меня, например, третья отрицательная. К сожалению, сдать кровь получилось не у всех желающих. Это связано с медицинскими показаниями. Тем не менее, четыре человека из Министерства экологии и один сотрудник управления делами губернатора это сделали", - рассказал замминистра экологии Виталий Безруков.

Напомним, в августе 18 сотрудников министерства экологии Челябинской области и подведомственных учреждениях заразились COVID-2019, в том числе два заместителя министра.