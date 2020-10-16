На Южном Урале введен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

В Челябинской области введен режим повышенной готовности по тушению лесных пожаров. Соответствующий приказ подписал начальник главного управления лесами Сергей Лавров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Сергей Лавров рассказал, что все силы и средства, предназначенные для тушения лесных пожаров, готовы к оперативному реагированию, ведется дежурство на пожарно-наблюдательных вышках, наземное патрулирование, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба. Созданы мобильные группы пожаротушения для межмуниципального маневрирования.

За сутки в регионе ликвидировано десять лесных пожаров на площади 71,87 га. В частности, крупный лесной пожар произошел на территории Каслинкого лесничества и торфяной в Миасском лесничестве. Сейчас тушат лесной пожар вблизи озера Тургояк.