ФАС установила предельную отпускную цену на фавипиравир

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) согласовала двум производителям предельную отпускную цену на препарат для лечения COVID-19 фавипиравир.

Комиссия приняла решение о стоимости одной таблетки фавипиравира в 100 руб., говорится на сайте ФАС.

"Это первый случай, когда предельная отпускная цена на препарат устанавливалась комиссией на этапе включения лекарства в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). При проведении экономического анализа за основу были взяты цены в странах, где фавипиравир находится в обращении", - отмечается в сообщении антимонопольной службы. Комиссия ориентировалась на цены в Индии и Китая. Оригинальный препарат на основе фавипиравира называется "Авиган", именно его стоимость эквивалентна 100 рублям за таблетку.

Таким образом, упаковка в 50 таблеток фавипиравира будет стоить 5500 руб. (включая НДС без учета региональных надбавок).

"В целом размер снижения предельной отпускной цены на препарат составил более 50%, что повысит его доступность для населения России. На сегодняшний день розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 руб. до 16 306 руб., после регистрации его предельной отпускной цены максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учётом надбавок может составить 6 875 руб. включая НДС (упаковка 50 таблеток).