16 Октября 2020
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Образование Свердловская область
учитель с учениками (2019) | Фото: Fotolia / Gpointstudio / РИА Новости

Студенты и выпускники педагогических вузов Среднего Урала заменят учителей 65+ на время самоизоляции

Выпускники педагогических вузов, а также старшекурсники будут привлечены для ведения занятий в свердловских школах вместо учителей старше 65 лет. О временном решении проблемы нехватки специалистов из-за пандемии коронавируса рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. По его словам, занятия будут проводиться при сопровождении старших педагогов.

"Каждый педагог, который уходит по состоянию здоровья или на самоизоляцию по 65 +, будет замещен другими предметами и другими учителями. В соответствии с федеральным законом, который вступил в силу 12 октября 2020 года, сегодня мы планируем привлечь выпускников педагогических вузов и студентов старшекурсников. Это обеспечивает возможность работы школ в обычном очном режиме. Мы рекомендуем всем учителям старше 65 лет перейти на самоизоляцию", - рассказал Биктуганов.

При министерстве образования региона в каждом муниципалитете созданы рабочие группы, которые выезжают и контролируют соблюдение санитарного режима в учебных образованиях. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях Свердловской области было выделено более миллиарда рублей на приобретение ультрафиолетовых излучателей, рециркуляторов, устройств для проведения термометрии и дезинфицирующих средств. По словам Биктуганова, в случае выявления отдельных нарушений, они устраняются на месте.

На данный момент ни одна школа Екатеринбурга не закрыта на карантин из-за коронавируса, однако одна все же перевела своих учеников на дистанционное обучение в связи с распространением гриппа и ОРВИ. За последние сутки, из-за COVID-19 на удаленку также переведено еще 20 классов, пополняя общее количество до 462.

"Сегодня многих родителей, педагогов и школьников волнует, насколько система образования устойчиво работает в условиях готовности к этим новым вызовам. Хочу отметить, что в Свердловской области были приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности детей. Наша задача, укрепляя и сохраняя здоровье наших школьников, создать условия для организации образовательного процесса в очном режиме. Мы выводим на дистанционное образование даже по одному случаю заражения, чтобы не было никакого распространения инфекции среди школьников, педагогов и воспитателей. Ежедневно министерство образования выясняет, по каким условиям сегодня в школе ведутся занятия. Каждый директор имеет определенный алгоритм, где по каждому, даже единичному случаю, сразу же класс или группа выходит в режим дистанционного образования. Проводятся все санитарно-эпидемиологические мероприятия и только после этого и сдачи анализов на коронавирус, дети допускаются к занятиям", - пояснил министр образования региона.

При этом, по его словам, решение о переводе всех свердловских школ на дистант пока не принималось. Это случится только тогда, когда ситуация будет развиваться в части увеличения распространения коронавирусной инфекции. Данный вопрос станет предметом обсуждения на заседании оперативного штаба. Но главным условием здесь является согласование с Министерством просвещения РФ и Правительством РФ.

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Студенты и выпускники педагогических вузов Среднего Урала заменят учителей 65+ на время самоизоляции

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Теги: коронавирус, дистант, учителя, студенты, выпускники, школы



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