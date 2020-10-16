16 Октября 2020
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УДМЗ, Уральский дизель-моторный завод, рабочие (2020) | Фото: Накануне.RU

Средний Урал перевыполнил план нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"

На сегодняшний день 75 предприятий Среднего Урала стали участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", заключив соглашения с правительством Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, таким образом плановый показатель на конец 2020 года – 74 предприятия – оказался перевыполнен.
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По словам министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина, еще несколько предприятий готовятся включиться в реализацию нацпроекта в текущем году. Также уже формируется резерв участников проекта на 2021 год.

"Как говорит наш президент Владимир Путин, "повышение производительности труда – один из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста, создания современных рабочих мест, решения насущных социальных проблем". Реализация национального проекта позволяет предприятиям в очень сжатые сроки и без серьезных финансовых вложений почувствовать экономический эффект от применения инструментов бережливого производства.

Проект активно продвигает и поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На сегодня мы в своем регионе уже выполнили план на 2020 год по числу предприятий, которые включились в его реализацию. Все без исключения из них улучшили такие показатели, как время прохождения технологических процессов, сокращение объемов незавершенного производства, издержек на брак. И особые успехи демонстрируют те предприятия, где сотрудники максимально вовлечены и предлагают свои решения по оптимизации процессов", - отметил Пересторонин.

Сергей Пересторонин(2018)|Фото: Накануне.RU

Предприятия, которые хотят включиться в реализацию национального проекта, должны зарегистрироваться на сайте Производительность.рф. В настоящее время там размещено 136 заявок от Свердловской области. Заявиться на участие может любое предприятие с выручкой от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, работающее в сфере сельского хозяйства, транспорта, строительства, обрабатывающего производства или жилищно-коммунального хозяйства.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" был утвержден майским указом Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ был разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

На территории Среднего Урала в рамках нацпроекта до конца 2024 года планируется вовлечь 308 региональных производителей в процесс перехода на более эффективные схемы работы.

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Средний Урал перевыполнил план нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"

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Теги: план, нацпроект, Средний Урал, Пересторонин



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