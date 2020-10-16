Кредит "Ленфильма" в 1,5 миллиарда перед ВТБ погасят из бюджета

Киностудия "Ленфильм" получила субсидию из бюджета России в размере 486,6 млн руб. на погашение кредита в банке БТБ. Компания взяла кредит на 1,5 млрд руб. в 2013 году и не смогла его выплатить. Оставшуюся часть долга студия планирует выплатить до конца года. РБК со ссылкой на источник, близкий к киностудии, сообщает, что эти деньги "Ленфильму" также выделит в виде субсидии из бюджета Минкультуры.

В прошлом году глава ВТБ Андрей Костин пригрозил "Ленфильму" дефолтом. Тогда же председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился за помощью к Владимиру Путину. Президент поручил ведомствам проработать этот вопрос.

Ранее выяснилось, что "Ленфильм" накопил долгов (помимо кредита) почти на 200 млн руб.

Летом этого года в сети появилась информация о том, что правоохранительные органы проверяют "Ленфильм" и его руководство (в частности, Бондарчука) на предмет хищения средств. Бондарчук опроверг эту новость: "Это от начала до конца ложь. Там нет ни одного слова правды".