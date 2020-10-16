Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества со звонком "из прокуратуры"

В Сбербанке предупредили россиян о новом способе обмана по телефону. Мошенники начали звонить от имени представителя прокуратуры.

Как рассказали РИА Новости в кредитной организации, злоумышленник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что клиенту позвонят из прокуратуры.

Позвонивший "представитель прокуратуры" убеждает жертву перевести деньги на "специальный счет", который принадлежит мошеннику.

В прошлом году в Сбербанке заявили о взрывном росте телефонного мошенничества. Только в 2019 году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Злоумышленники представлялись службой безопасности банка. За два года количество таких эпизодов увеличилось в 15 раз.