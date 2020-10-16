ОНФ направил обращение в прокуратуру из-за уборки и содержания улиц Челябинска

По итогам мониторинга качества уборки и содержания дорог и улиц в Челябинске активисты регионального "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) направили обращение в прокуратуру. В реестр проблемных улиц и участков в Челябинске попали сразу 42 объекта, где ремонт, содержание и уборка либо выполнены на не должном уровне, либо в принципе не убираются, об этом заявили Накануне.RU в штабе челябинского отделения ОНФ.

Как сообщается, по результатам многочисленных рейдов общественники пришли к выводу, что подрядчики не исправили множество нарушений, выявленных ранее. При этом чиновники администрации Челябинска как заказчики продолжают принимать работы и, соответственно, подписывать акты приемки-сдачи работ.

Согласно контрактам, в теплый период подрядчики обязаны убирать проезжую часть, очищать тротуары, остановки и места стоянок от грязи, устанавливать и содержать барьеры, наносить разметку и т.д.

Как сказано в заключении ОНФ, "по факту исполнители, пользуясь отсутствием должного контроля, игнорируют большинство пунктов договоров".

Активисты напоминают, что средства из казны города в размере 100 млн руб. регулярно выделяются, и общественники просят надзорное ведомство разобраться с эффективностью выделяемых денег.

Претензии у ОНФ возникли к ООО "Строймеханизация" (принадлежит семье экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна), у нее больше всего контрактов и выявленных нарушений. "Месяцами не убираются улицы Салавата Юлаева, Профессора Благих в районе улиц Молодогвардейцев, Академика Королева, Новоградский проспект и участки улицы Хлебозаводской", - отметили в обращении в прокуратуру члены ОНФ.

Среди нарушителей называются и другие компании-подрядчики, выигравшие часть конкурсов на уборку и содержание дорожной и уличной сети Челябинска. Это ООО "Динамика", ООО "Строй-Сервис" и ООО "Стройтех", также связанные с рядом известных бизнесменов города.

"Поскольку нарушения допускают абсолютно все подрядчики, ни один из районов Челябинска не прошел проверку на качество содержания дорог и чистоту. Пожалуй, лишь гостевые маршруты выглядят удовлетворительно", - отмечают в обращении общественники.

Ранее, как мы писали, в суде над бывшим главой Челябинска Евгений Тефтелев сделал ряд заявлений, сказав о возможных фактах коррупции со стороны нынешних руководителей города. Комментариев в мэрии по этим высказываниям до сих пор не дают.