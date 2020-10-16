16 Октября 2020
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дорожное строительство, нижневартовск, бкад, дорожные работы, знак дорожные работы (2020) | Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Строители закроют в Екатеринбурге движение по Осоковой до конца ноября

ООО "СтройСервис" закроет движение транспорта в уральской столице по ул. Осоковой. Движение участка с водоперепускной трубой через реку Патрушиху будет приостановлено с 9 по 30 ноября 2020 г., рассказали Накануне.RU в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

Согласно сообщению, в указанном участке будут проводиться ремонтные работы водоперепускной трубы, в связи с чем администрация просит граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что на информационной карте официального портала Екатеринбурга, жители города могут ознакомиться со сведениями о дорожных перекрытиях на территории муниципалитета.

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Строители закроют в Екатеринбурге движение по Осоковой до конца ноября

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Теги: Осоково, ремонт, закрытие движения, Екатеринбург



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