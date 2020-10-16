Бастрыкин дал поручения главе свердловского СКР после истории с многодетной матерью в Карпинске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по ситуации с длительным непредоставлением многодетной семье из уральского города нового жилья взамен квартиры в аварийном доме.
Напомним, речь идет об одном из домов по улице Луначарского в Карпинске. Сообщалось, что из аварийного здания уже съехали все жильцы, которым было взамен предоставлено новое жилье. Однако вопрос с многодетной матерью так и не был решен, и потому с 2014 года женщина вместе с пятью детьми вынуждена проживать в другом месте – вместо квартиры, находящейся у нее в социальном найме.
Следственные органы Свердловской области начали проверку данной информации.
Как сообщили Накануне.RU в СК России, Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления детально разобраться во всех обстоятельствах. Также глава федерального ведомства потребовал доложить ему о ходе процессуальной проверки по данной ситуации.
Напомним, ранее Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об истязании младенца в Свердловской области, которого мать полгода прятала в шкафу.