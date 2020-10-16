Ушел из жизни олимпийский спортсмен Данил Халимов

Участник Олимпийских игр, известный российский и казахский борец, заместитель начальника отдела кадров управления МВД России по Екатеринбургу Данил Халимов скоропостижно скончался. Об этом сообщил депутат госдумы по Свердловской области Сергей Чепиков на своей странице в Instagram. По его словам, спортсмен провел последние дни своей жизни, подключенный к аппарату ИВЛ.

"Мне искренне жаль, когда уходят молодые, сильные, талантливые. Выражаю искренние соболезнования семье, близким, коллегам Данила Тахировича. Помним, скорбим", - пишет на своей странице депутат.

Данил Халимов родился в 1978 г. в Нижнем Тагиле. За время своей профессиональной деятельности он стал призером чемпионата Европы и мира по греко-римской борьбе, мастером спорта международного класса, а также успел поучаствовать в Олимпийских играх в Афинах, где занял пятое место.