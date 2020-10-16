16 Октября 2020
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В Брянской области дом провалился под землю (2020) | Фото: Telegram/Mash

Спасатели ищут женщину в провалившемся под землю доме в Брянской области

В Брянской области частный дом провалился под землю, под завалом может находиться пожилая женщина.

ЧП произошло ночью в городе Вышков. Половина жилого дома оказалась под землей из-за провала грунта на глубину около шести-семи метров. Причиной стал карстовый провал.

Три года назад подобный провал произошел в 600 метрах от данного места, пишет РИА Новости.

Известно, что в доме проживает два человека. Сейчас на месте работают спасатели.

В Брянской области дом провалился под землю(2020)|Фото: Telegram/Mash

В 2007 году в Башкирии на окраине села Иглино появилась огромная яма, образовавшаяся в результате карстового провала.

Сообщалось, что провал находится в пределах крупного карстового поля, где частота таких событий возможна один раз в 10-25 лет.

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Спасатели ищут женщину в провалившемся под землю доме в Брянской области

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Теги: дом, провал, брянская область



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