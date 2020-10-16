16 Октября 2020
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Хабаровск, Фургал, митинг, ОМОН, задержание (2020) | Фото: youtube.com/watch?v=QDUsZaUuRKY

Дегтярев запретил хабаровчанам собираться на улицах больше, чем по 50 человек

В Хабаровском крае введены новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Врио главы региона Михаил Дегтярев заявил, что сейчас в крае занято почти 90% ковидных коек, до конца недели планируется развернуть 200 дополнительных мест для коронавирусных больных.

"Отменяем массовые  мероприятия в помещениях. К сожалению, впервые придётся отменить и торжественное собрание ко Дню рождения края. В мероприятиях на улице могут участвовать не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции", - написал Дегтярев в Telegram.

Запрет на массовые мероприятия на улицах усложнит положение хабаровчан, уже четвертый месяц выходящих на акции поддержки экс-губернатора региона Сергея Фургала. Напомним, в прошлые выходные акции протеста жестко подавлялись, был привлечен ОМОН, некоторые участники во время задержаний получили травмы. Только по официальным данным мэрии в акции участвовали 500 человек, организаторы говорят, что участников было в два раза больше.  

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Дегтярев запретил хабаровчанам собираться на улицах больше, чем по 50 человек

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Теги: хабаровский край, протесты в хабаровске, михаил дегтярев



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