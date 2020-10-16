Богдановичская ЦРБ разворачивает 50 коек для больных COVID-19

ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница" перепрофилирует 50 коек для жителей, больных коронавирусом. Соответствующий приказ выпустил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Согласно документу, места должны быть подготовлены в течение двух суток. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя министра здравоохранения региона Сергей Туркова. Таким образом, на территории Среднего Урала перепрофилировано уже 7 тыс. 401 койка для больных коронавирусом. 1 тыс. 14 из них – реанимационные.