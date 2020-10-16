Губернатор Олег Кувшинников вручил вологодским волонтёрам президентские награды

Медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" от имени президента РФ губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил первым двенадцати волонтёрам. Всего награду, утвержденную главой государства, получат 193 вологжанина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"От имени президента и от себя лично хочу сказать вам слова огромной благодарности за то, что вы делаете и продолжаете делать. Впереди у нас большой длинный путь помощи и поддержки наших вологжан. Волонтёрское движение теперь часть нашей жизни. Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить вас всем необходимым, чтобы этот сложный период пандемии мы прошли вместе. Еще раз убедился, что у нас на Вологодчине людей с добрым сердцем огромное количество", – сказал губернатор Олег Кувшинников.

В связи с пандемией в марте 2020 года в Вологодской области созданы волонтёрские штабы во всех районах области. Основным координатором стал Единый волонтёрский центр в Вологде. По поручению губернатора области он разместился в приёмной граждан главы региона. На базе его осуществлялась работа по оказанию помощи пожилым людям и маломобильным гражданам. Ежедневно с 8 до 20 часов сотрудники центра принимали заявки от жителей на помощь в приобретении лекарств, продуктов питания, предметов личной гигиены, выносе мусора.

"Наш волонтёрский центр занимался выполнением заявок на покупку продуктов питания, лекарств, а также развозов сухих продуктовых наборов. Их мы развозили пенсионерам категории 65 плюс, малообеспеченным семьям и школьникам. У нас было задействовано более 250 человек и на всех мы развезли больше 20 тысяч продуктовых наборов. В начале пандемии это казалось невозможно, но мы с этим справились", – рассказал специалист молодёжного центра "ГОР.COM35" Артём Трапизонов.

В Единый волонтёрский центр поступило больше 10 тысяч звонков только от пожилых людей. К работе были привлечены порядка 2 тысяч добровольцев, силами которых была оказана бесплатная помощь жителям области - развезено 40 тысяч продуктовых наборов – 320 тонн продуктов. К числу добровольцев присоединялись все неравнодушные.

К акции #МыВместе примкнул и бизнес. Серьезную поддержку компании области оказали в закупке продуктов, обеспечении защитными средствами, предоставлении транспорта и топлива.

"Предоставить автомобили волонтёрам - это осознанное наше решение, мы прекрасно понимаем, что мы, как автобизнес, который имеет довольно большой парк тестовых автомобилей, можем как раз помочь волонтёрскому движению транспортом. Я благодарен своим сотрудникам за то, что на призыв откликнулся практически весь персонал. Мы готовы оказывать такую помощь и дальше", – сказал руководитель автоцентра Nissan Виталий Тараканов.

Автотранспортом помогли и власти. Четыре машины автохозяйства регионального Правительства несли службу на доставке продуктов в районы области. В муниципалитетах и городских округах главами также выделялся автотранспорт на эти цели.

Среди награждаемых – волонтёры, координаторы, общественники, руководители организаций, которые сами приняли непосредственное участие в акции #МыВместе.

Студент Кирилл Лучников осуществил более 400 выездов по доставке продуктов. Предприниматель Егор Дудников участвовал в акции "Тележка добра", когда люди в супермаркетах клали продукты в специальное место, откуда Егор их забирал и развозил нуждающимся. Руководитель регионального исполкома ОНФ Людмила Мельникова работала с предприятиями по обеспечению моногоспиталей бытовым оборудованием, организовала поставку продуктов питания врачам трех больниц и собрала продукты для 200 многодетных семей.

Всего в России планируется вручение 17 556 таких медалей, 193 из них получат вологжане.