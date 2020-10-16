В Челябинской области за сутки у 109 человек подтвержден коронавирус

В Челябинской области за сутки у 109 человек подтвержден COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 18 тыс. 291 человека.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 804 заболевших. За сутки выписаны 48 человек, всего в регионе выздоровели 13 тыс. 885 пациентов.

За прошедшие сутки умерло шесть человек. От COVID-19 скончались женщины 60 и 65 лет. Еще у трех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 74 лет и женщины 65 и 68 лет.