16 Октября 2020
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Экономика В России
безработный (2010) | Фото:gr.neftegaz.ru

Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года

Министерство труда и социальной защиты прогнозирует уменьшение числа безработных в России к концу 2020 года. Роста безработицы до января не ожидается. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте распоряжения правительства.

По оценке Минтруда, среднемесячная численность безработных в октябре составит 3,4 млн человек, в ноябре — 3,2 млн, а в декабре снизится до трех миллионов.

Также отмечается, что численность официально зарегистрированных безработных на 12 октября составляла 3,62 млн человек, пишет Regnum.

При этом ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что количество зарегистрированных безработных с начала пандемии – то есть с марта - выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек.

Аналитики, напомним, полагают, что реальное число безработных в России в два раза выше официальных чисел.

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Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года

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Теги: минтруд, безработные, безработица



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