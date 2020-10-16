Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года

Министерство труда и социальной защиты прогнозирует уменьшение числа безработных в России к концу 2020 года. Роста безработицы до января не ожидается. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте распоряжения правительства.

По оценке Минтруда, среднемесячная численность безработных в октябре составит 3,4 млн человек, в ноябре — 3,2 млн, а в декабре снизится до трех миллионов.

Также отмечается, что численность официально зарегистрированных безработных на 12 октября составляла 3,62 млн человек, пишет Regnum.

При этом ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что количество зарегистрированных безработных с начала пандемии – то есть с марта - выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек.

Аналитики, напомним, полагают, что реальное число безработных в России в два раза выше официальных чисел.