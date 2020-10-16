Мэр Екатеринбурга предложил провести депутатские слушания и обсудить градостроительную деятельность

Глава уральской столицы Александр Высокинский предложил городской думе провести депутатские слушания по вопросам градостроительной деятельности на территории Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации города, народные избранники планируют рассмотреть вопросы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Екатеринбурга, а также обсудить основные принципы формирования градостроительной политики города, антикризисные меры в строительной сфере и другие темы.