В аэропорту Челябинска сняли с рейса пьяного пассажира

В аэропорту Челябинска пьяного мужчину сняли с рейса до Нижнего Новгорода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент произошел 13 октября. Пьяный житель Нижнего Новгорода во время посадки на борт отказался заходить в самолет, самовольно спустился с трапа и отправился через площадь аэродрома к терминалу внутренних авиалиний.

Пассажиру отказали в перелете. Он был снят с рейса и доставлен в дежурную часть транспортной полиции. Нарушителя привлекли к административной ответственности.