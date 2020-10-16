В районе Шерегеша произошло землетрясение, пострадали два горняка в шахте

Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло в районе Шерегеша (Кемеровская область). На одной из шахт (Шерегешский рудник, Евраз ЗСМК) пострадали двое горняков.

"На шахте Шерегешского рудника произошел толчок (класс 6,8) на участке "Новый Шерегеш". Горняки, в соответствии с планом действий в подобных ситуациях, выведены на поверхность. Поступила информация о том, что травмированы два человека", - цитирует "Интерфакс" представителя администрации Таштагольского района Кузбасса. По предварительным данным, пострадавшие получили переломы ноги и ключицы. Оба шахтера госпитализированы, состояние оценивается как средней степени тяжести, они находятся в сознании.

Подземный толчок магнитудой 4,2 был зарегистрирован вблизи Шерегеша в ночь на пятницу. Накануне в том же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Его эпицентр находился примерно в 6 км южнее центра Шерегеша.