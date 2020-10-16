16 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

МЧС: В пятницу на Среднем Урале ожидается ветер до 21 метра в секунду

МЧС предупреждает жителей Свердловской области об изменении погоды в пятницу 16 октября. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, порывы ветра могут достигать до 21 м/с. При этом столбик термометра покажет плюс 13-15 градусов днем и плюс 7-9 ночью.

По сообщению ФГБУ "Уральское УГМС", суббота ожидается холодной: плюс 4-5 градусов днем и 2-4 градуса ночью. При этом порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

В воскресенье погода немного улучшится, а столбик термометра покажет плюс 11-13 градусов днем и плюс 7-9 ночью. При этом ожидается переменная облачность и небольшой дождь, а порывы ветра могут достигать до 13 м/с.

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МЧС: В пятницу на Среднем Урале ожидается ветер до 21 метра в секунду

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Теги: прогноз погоды, ветер, дождь, МЧС



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