Спикер южноуральского ЗСО "засветился" в медиарейтинге

По итогам публичной активности в сентябре спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш занял 7-ю строчку в рейтинге "Медиалогии".

Медиаиндекс компании рассчитывается на основании упоминаемости в СМИ глав законодательных органов власти субъектов, в сентябрьском исследовании первые строчки принадлежат Вячеславу Макарову (Санкт-Петербург), Фариду Мухаметшину (Татарстан) и Андрею Шимкину (Новосибирская область).

Из спикеров законодательных собраний Поволжья и Урала в медиарейтинг попали Константин Толкачев (Башкортостан) и Владимир Мякуш (Челябинская область).

Напомним, что 8 октября Владимир Мякуш снова был избран председателем Законодательного собрания Челябинской области. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что кандидатура Владимира Мякуша была поддержана для избрания председателем ЗСО на прошедшей 2 октября региональной конференции партии "Единая Россия". "Владимир Викторович является депутатом областного парламента 22 года. Его деятельность отмечена государственными наградами, он является Почетным гражданином Челябинской области. У Владимира Викторовича есть желание работать, передавать опыт молодым депутатам, приносить пользу людям, поэтому поддерживаю его кандидатуру для избрания председателем Законодательного собрания", - подчеркнул глава региона.