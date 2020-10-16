В Екатеринбурге горел склад строительных материалов

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошел пожар на улице Студенческая.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 40 квадратных метров горел мусор, также огнем была повреждена кровля склада по хранению строительных материалов. В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 35 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в третьем часу ночи. Точная причина возгорания сейчас устанавливается специалистами.