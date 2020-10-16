ТМК присоединилась к Консультативному совету SAP по "цифровой" металлургии

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) впервые приняла участие в ежегодной встрече Консультативного совета по металлургии (Advisory Council for Metals) компании SAP, прошедшей 13-14 октября. Вступление в этот совещательный орган позволит ТМК координировать усилия по цифровизации отрасли с крупнейшими мировыми игроками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, в форуме участвуют более 20 ведущих компаний из стран Азии, Северной и Южной Америки, Европы и Ближнего Востока, внедряющие цифровые технологии в металлургическом производстве. SAP ежегодно проводит одну очную и несколько онлайн-встреч, на которых руководители этих компаний обмениваются опытом по реализации IT-проектов и обсуждают ключевые задачи по цифровизации отрасли. В этом году на фоне пандемии коронавируса основная встреча также прошла в дистанционном формате. На мероприятии выступил директор по информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб, который представил текущий ИТ-ландшафт компании и обозначил основные бизнес- и технологические вызовы, а также актуальный портфель цифровых проектов и инициатив.

"ТМК активно использует информационные технологии внутри компании, а также во взаимодействии с партнерами и клиентами. Вступление в сообщество "цифровых" металлургов даст нам возможность координировать свои действия с коллегами, делиться опытом и внедрять передовые мировые практики. Так, например, в рамках последнего Совета обсуждался перспективный отраслевой проект, в котором принимает участие наша компания — создание блокчейн-реестра сертификатов качества на металлургическую продукцию. Эта инициатива позволит бороться с фальсификацией и контрафактом и в будущем создать целую экосистему, которая объединит производственный и коммерческий процесс от поставок сырья до оплаты готовой продукции", — сказал Дмитрий Якоб.

Развитие блокчейн-технологий стало одним из приоритетов для отрасли по итогам заседания Совета в прошлом году. Участники встречи также выделили такие перспективные направления развития IT-технологий, как создание универсальных систем электронной коммерции, объединяющих онлайн-ресурсы для покупателей и систему сопровождения заказа, обеспечение безопасности работников и управление качеством.