В ВОЗ выразил обеспокоенность распространением COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения выразила беспокойство ростом числа заражений COVID-19 в России.

"Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19", - сказано в сообщении европейского офиса организации.

Как считают в ВОЗ, меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции должны приниматься на основании "эпидемической ситуации и культурной приемлемости", а также быть целенаправленными и локализованными, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, распространение коронавируса в России на днях превысило весеннее по всем наиболее важным показателям. Причем это произошло почти одновременно.

Посуточные данные подвержены большим колебаниям, поэтому сравнение выполнено на основании семидневнего скользящего среднего. Число новых случаев выявленных заражений растет практически линейно и превысило 13 тыс. в сутки. Для сравнения, к концу майских праздников оно так и не достигло 11 тыс.