В курганских магазинах запретят продажу баллонов с газом и зажигалок несовершеннолетним

Депутатами курганской областной думы в двух чтениях был рассмотрен законопроект об установлении на территории региона ограничений по продаже несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Таковые включают в себя зажигалки со сжиженным углеводородным газом, а также баллоны со сжиженным углеводородным газом, используемые для работы бытовых туристских плит, а также непосредственно заправки самих зажигалок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, законопроект был разработан региональной прокуратурой, поскольку дети используют сжиженный углеводородный газ для достижения эффекта токсикологического опьянения.

Помимо этого, в двух чтениях были также рассмотрены изменения в закон "Об административных правонарушениях на территории Курганской области». В случае их принятия, граждане, нарушающие ограничения розничной продажи вышеупомянутых товаров несовершеннолетним, получат штраф в размере от 2 до 4 тыс. руб.. Должностные лица – от 10 до 20 тыс. руб. и юридические – от 20 до 50 тыс. руб..