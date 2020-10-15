В курганских магазинах запретят продажу баллонов с газом и зажигалок несовершеннолетним

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Зажигалка, огонь (2016) | Фото: gorod.tomsk.ru

В курганских магазинах запретят продажу баллонов с газом и зажигалок несовершеннолетним

Депутатами курганской областной думы в двух чтениях был рассмотрен законопроект об установлении на территории региона ограничений по продаже несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Таковые включают в себя зажигалки со сжиженным углеводородным газом, а также баллоны со сжиженным углеводородным газом, используемые для работы бытовых туристских плит, а также непосредственно заправки самих зажигалок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, законопроект был разработан региональной прокуратурой, поскольку дети используют сжиженный углеводородный газ для достижения эффекта токсикологического опьянения.

Помимо этого, в двух чтениях были также рассмотрены изменения в закон "Об административных правонарушениях на территории Курганской области». В случае их принятия, граждане, нарушающие ограничения розничной продажи вышеупомянутых товаров несовершеннолетним, получат штраф в размере от 2 до 4 тыс. руб.. Должностные лица – от 10 до 20 тыс. руб. и юридические – от 20 до 50 тыс. руб..

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В курганских магазинах запретят продажу баллонов с газом и зажигалок несовершеннолетним

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зажигалки, баллоны с газом, несовершеннолетние, областная дума, законопроект, ограничения на продажу



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети