Около 1000 офисных сотрудников ВСМПО-Ависма перейдут на удаленный режим работы

В корпорации ВСМПО-Ависма, являющейся крупнейшим в мире производителем титановой продукции, вышел приказ о переводе около 1 тыс. офисных сотрудников на удаленный режим работы. Остальные же работники, задействованные в непрерывном производстве, во избежание распространения коронавирусной инфекции продолжат работу при соблюдении необходимых мер предосторожности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

На данный момент работникам предприятия необходимо носить маски, которые можно взять на проходной. Там же все сотрудники проходят через систему бесконтактной термометрии. Во избежание скопления людей, руководство изменило часы начала и окончания смен, а также увеличило график работы столовых. Места общего пользования, в том числе дороги и тротуары предприятия, ежедневно проходят дезинфекцию.