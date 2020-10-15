МЧС запустило приложение для спасения в ЧС с определением геолокации

МЧС России разработало мобильное приложение для спасения в чрезвычайных ситуациях.

"Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при ЧС и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости", - говорится в сообщении МЧС.

Приложение доступно в магазинах приложений App Store и Google Play.