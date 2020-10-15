15 Октября 2020
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Алексей Орлов, Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область и "Промсвязьбанк" заключили пятилетнее соглашение

В четверг, 15 октября, губернатор Евгений Куйвашев и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и ПСБ.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, соглашение с пятилетним сроком действия направлено на развитие и внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на Среднем Урале и на реализацию социально значимых проектов, в том числе в рамках концессионных соглашений. Кроме этого, банк рассматривает возможность участия в финансировании инвестпроектов, программ развития предпринимательства, а также иных проектов и программ, реализуемых на территории области.

Евгений Куйвашев, Петр Фрадков(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Клиентами ПСБ в Свердловской области являются крупнейшие предприятия машиностроения, металлургии и строительного комплекса. Это опорная финансовая организация на рынке банковского сопровождения гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Сотрудничая с областным Фондом поддержки предпринимательства, ПСБ вносит весомый вклад в развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, банк активно включился в реализацию антикризисных мер, принятых в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Закономерным продолжением нашей совместной деятельности станет подписание соглашений о сотрудничестве", - заявил Евгений Куйвашев.

Данное соглашение направлено на организацию эффективного сотрудничества по основным вопросам: к ним относятся разработка и реализация программ льготного ипотечного кредитования банка для граждан, имеющих право на получение социальных выплат, а также повышение доступности программ ипотечного кредитования ПСБ для работников бюджетной сферы.

Петр Фрадков(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Основными направлениями нашего партнерства станут социально-экономическое развитие региона и повышение доступности ипотечного кредитования в области. ПСБ работает здесь уже много лет и за это время стал активным участником происходящих в регионе важнейших изменений. Уверен, что подписанные соглашения дадут старт новым приоритетным инвестиционным проектам области и будут способствовать улучшению социально-экономического климата на Урале. Наше партнерство будет направлено, в том числе, и на работу с крупнейшими предприятиями региона, включая ОПК, и на поддержку малого и среднего бизнеса, и на предоставление населению привлекательных банковских продуктов", - прокомментировал Петр Фрадков.

Стоит отметить, что церемонии подписания предшествовала рабочая встреча между главой региона и председателем банка.

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Свердловская область и "Промсвязьбанк" заключили пятилетнее соглашение

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Теги: Свердловская область, соглашение, Промсвязьбанк, Куйвашев



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