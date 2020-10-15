В Карпинске многодетную семью шесть лет не могут переселить из расселенного аварийного дома

Следственные органы Свердловской области начали проверку информации о длительном непредоставлении многодетной семье из Карпинска нового жилья взамен квартиры в аварийном доме.

Как сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга, речь идет об одном из домов по ул. Луначарского. Из аварийного здания уже съехали все жильцы, которым, по имеющимся сведениям, предоставлено новое жилье взамен. Однако вопрос с многодетной матерью так и не был решен, и потому с 2014 г. она вместе с пятью детьми вынуждена проживать в другом жилье, вместо квартиры, находящейся у нее в социальном найме.

По итогу проверочных мероприятий, СКР дадут объективную правовую оценку данной ситуации. Также следователи проверят действия или бездействие должностных лиц, в чьей компетенции находится решение указанного вопроса. По итогам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение