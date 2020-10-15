В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС чиновников

В Кремле не видят логики в выборе лиц, попавших в санкционный список Евросоюза по делу о предполагаемом отравлении Алексея Навального.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "никакая логика в подобном решении не просматривается".

Отвечая на вопрос о том, что якобы в администрации президента была создана группа по дискредитации Навального, он сказал: "Это не так".

Напомним, под ограничения, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин.

Песков подчеркнул, что санкции ЕС являются недружественным шагом и навредят отношениям Брюсселя и Москвы, передает "Интерфакс".Также в Кремле сожалеют, что ЕС поставил отношения с Россией в зависимость от ситуации с Навальным.

В МИД РФ ранее пообещали ответные меры, если Евросоюз введет санкции против Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.