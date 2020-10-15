15 Октября 2020
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Евгений Куйвашев, Виктор Якимов (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские власти обратятся в Минтранс РФ за поддержкой в строительстве путепровода на трассе "Екатеринбург – Курган"

Власти Среднего Урала прорабатывают возможность строительства путепровода на трассе "Екатеринбург – Курган" рядом с поселком Марамзино. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Данный вопрос губернатор Евгений Куйвашев обсудил в ходе рабочей встречи с депутатом Законодательного собрания региона Виктором Якимовым. Участие в ней также приняли министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко.

"Безусловно, это важный проект. Его реализация позволит ликвидировать регулярные заторы, усилить безопасность на дороге, увеличить скорость пассажирских и грузовых перевозок. Этот вопрос, что называется, назрел", - заявил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Виктор Якимов(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам Виктора Якимова, железнодорожный переезд в районе Марамзино через автодорогу Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган" закрыт по несколько часов в сутки.

"Почти 14 тысяч единиц автомобильного транспорта по трассе идут, и люди опаздывают, задерживаются машины специальной помощи", - отметил он.

По итогам обсуждения было принято решение об обращении в Минтранс РФ с просьбой об оказании поддержки старту проекта. На встрече было отмечено, что жители Свердловской области крайне заинтересованы в его реализации.

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Свердловские власти обратятся в Минтранс РФ за поддержкой в строительстве путепровода на трассе "Екатеринбург – Курган"

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Теги: путепровод, трасса, строительство, Куйвашев



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