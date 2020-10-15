В тюменском депздраве рассказали, в каких случая лучше вызывать врача на дом

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, вызванной коронавирусом и сезонными инфекциями, в департаменте здравоохранения Тюменской области предупредили, в каких случаях можно посещать поликлинику, а когда лучше остаться дома.

По словам начальника отдела развития первичной медико-санитарной помощи депздрава региона Игоря Крючкова, фильтр поликлиники можно посещать при температуре не выше 37,5 градусов, а также с неярко выраженными симптомами ОРВИ. Однако, уже в случае температуры выше 38 градусов, а также четко выраженной отдышке и заложенности носа, врача необходимо вызывать на дом. Не рекомендуется лично посещать поликлинику также в случае наличия прочих респираторных симптомов.

Напомним, что за минувшие сутки COVD-19 был подтвержден у 133 жителей Тюменской области, среди которых 11 детей. Общее количество зараженных составляет 11 тыс. 139 человек. К сожалению, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний, скончался 71-летний мужчина, увеличив статистику смертности до 50 человек.