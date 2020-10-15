Дело уральца, устроившего переполох с "гранатой", направлено в суд. Его могут посадить на 5 лет

В уральском городе Серов направлено в суд уголовное дело о хулиганстве с применением учебной гранаты.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в августе в дежурную часть МО МВД России "Серовский" поступил сигнал, что на капоте автомобиля, припаркованного возле жилого дома на улице Ленина, в углублении между лобовым стеклом и капотом лежит предмет, визуально похожий на гранату Ф-1. Прибывшие на адрес сотрудники полиции и Росгвардии немедленно оцепили прилегающую территорию.

Следственно-оперативная группа опросила водителя, который пояснил, что после того, как он остановился на перекрестке на красный сигнал светофора, к машине подошел некий молодой человек, положил гранату и скрылся. Водитель, оценив ситуацию, съехал с оживленной улицы и припарковал иномарку в безлюдном месте, после чего сообщил в экстренную службу.

Прибывшие взрывотехники установили, что предмет является учебно-имитационным, не содержащим взрывчатые вещества. Он не был взрывным устройством или боеприпасом, но имел внешне конструктивное сходство с боевой ручной гранатой.

"К поиску нарушителя были подключены дежурные наряды полиции и сотрудники уголовного розыска. В результате по приметам подозреваемый был задержан в микрорайоне Сортировка: им оказался местный житель 1988 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством и мошенничество. Накануне он освободился из мест лишения свободы. По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины был обнаружен алкоголь", - рассказал полковник Горелых.

Сам хулиган пояснил, что гранату ему передал знакомый, а он решил таким образом напугать окружающих и привлечь к себе внимание. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Фигурант находится под стражей, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.