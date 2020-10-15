В Тюмени бизнесмена судят за хищение 9,6 миллионов при поставке баскетбольных мячей

Прокуратура Тюмени передает в суд уголовное дело о хищении 9,6 млн руб. бывшим директором ООО "Профспорт" при поставке профессиональных баскетбольных мячей. На данный момент правоохранители уже утвердили обвинительное заключение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в декабре 2015 г. обвиняемый заключил договор на поставку спортинвентаря с пермским с АНО "Межрегиональная школьная баскетбольная лига". Сумма договора составляла 22,2 млн руб. и была полностью переведена в "Профспорт". Не исполнив договорные обязательства, обвиняемый похитил свыше 9,6 млн руб. из перечисленных ему средств для приобретения мячей. В феврале 2019 г. ООО "Профспорт" прекратило свою деятельность.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере), бывший директор ООО "Профспорт" предстанет перед судом.