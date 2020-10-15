Чичерина не против передачи здания Свердловского рок-клуба епархии

Певица Юлия Чичерина высказалась о рок-н-ролле и о передаче бывшего здания Свердловского рок-клуба под духовный центр.

Отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU о том, что рок изначально являлся антивоенной музыкой, в то время как она надевает военную форму и едет на войну, музыкант отметила, что между роком и Родиной сделала выбор в пользу Отечества. По мнению Чичериной, рок-н-ролл является продажным.

"Форму я не надеваю, надеваю защиту - каску и бронежилет. Во время полевых концертов я такой же солдат, как и все остальные. Кстати, надпись "пресса" в современной войне, как мишень, ее лучше не носить, а между "рок-н-роллом" и Родиной я давно сделала выбор в пользу Отечества. Похоже, этот "рок-н-ролл" - это то, что голосовало против СССР за Ельцина и не проиграло. Миллионы жертв и разорванная на части страна, с разделёнными жителями, всё это рок-н-ролл, недорого продающийся за мир, джинсы и жвачку", - сказала Чичерина.

Также она призналась, что не против того, чтобы здание Свердловского рок-клуба на улице Володарской в Екатеринбурге передали епархии. "Этот духовно-просветительский центр, возможно, направит неокрепшую молодежь подальше от страстей, а настоящий музыкант с внутренним стержнем без всяких рок-клубов и тусовок будет музицировать. Ему ничто не помешает", - добавила исполнительница.