"Урал - это не стаи бесов, стройными рядами идущие на гей-парады": Чичерина выступила с обвинениями в адрес уральских СМИ

Певица Юлия Чичерина обрушилась с критикой на уральские СМИ. По убеждению певицы, в Екатеринбурге есть издания, которые связаны с бандеровцами. Об этом рок-исполнительница сказала корреспонденту Накануне.RU.

"Я не сотрудничаю с большинством уральских СМИ, очень сложно бороться с лживыми информационными агентствами на Урале у подножья "Ельцин-центра". Ударят по одному, они разбегаются и открывают два [новых СМИ], как гидра. Их армия - ручные беспринципные тролли, с большой долей вероятности связанные с укробандеровцами, создающие общественное мнение в комментариях к изданиям", - сказала певица. Чичерина заявила об этом в ответ на комментарии недоброжелателей под новостью о ее награждении знаком Донбасса на одном из екатеринбургских порталов.

Несколько лет назад сотрудников одного из СМИ судили за шантаж и вымогательство, по мнению Чичериной - "как обычных гопников, за тупой рэкет, который они даже не скрывали - "заплатите-будем молчать, не заплатишь- публикуют лживые статейки с крупинками правды", когда сотни троллей начинают раскручивать этот маховик".

"Эти персонажи никуда не делись, они где-то в Екатеринбурге, на короткой связи с американскими кураторами и бандеровскими подельниками, только когда исчезнет анонимность в сети, только тогда появится ответственность и честность, только тогда за оскорбления в сети возможны будут штрафы и уголовка, а пока остаётся внимательно смотреть за этим серпентарием, это враги, они на стороне противника воюют в этой гибридной войне, конечно, по гибридному закону гибридного военного времени их хотя бы виртуально нужно поставить к гибридной стенке", - сказала Юлия Чичерина.

Также, по ее мнению, ряд СМИ в столице Урала намеренно искажают общественное мнение, представляя уральцев теми, кто ходит на гей- парады и борются с храмами.

"Посмотрите, как по щелчку стаи бесов сражаются с храмами и стройными рядами идут на гей-парады - это лживая картинка. Урал не такой, Урал - это "Чёрные ножи", уральцы - это скромные разведчики в горячих точках, это Попов и Бажов, но никак не стайки адаптированных к каменному магнетизму запановавшихся укробандеровцев", - заключила она.