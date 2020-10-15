15 Октября 2020
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Общество Челябинская область
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

В южноуральском ЗАТО физико-технический институт перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ с 14 октября перешел на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в ЗАТО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

В вузе нет внутренних очагов заболевания, но по мнению руководителя учреждения Оксаны Линник, переход на дистанционное обучение обезопасит студентов вуза от возможных вспышек заболевания.

В вузе подчеркнули, что переход на дистанционное обучение не повлияет на качество образовательного процесса. В учреждение открыто около 50 лабораторий, оснащенных необходимым оборудованием и программным обеспечением.

"Чтобы качество учебного процесса не пострадало, практики в РФЯЦ-ВНИИТФ будут продолжаться, а через неделю будет проведен мониторинг, по результатам которого студенты точечно будут привлечены к выполнению лабораторных и практических работ, а также занятиям с материалами, содержащими гостайну", - сообщили в пресс-службе вуза.

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В южноуральском ЗАТО физико-технический институт перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Теги: ЗАТО, коронавирус, дистанционное обучение, вуз, институт,



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