Распространение коронавируса в России превысило весеннее по всем важным показателям

Распространение коронавируса в России на днях превысило весеннее по всем наиболее важным показателям. Причем это произошло почти одновременно.

Посуточные данные подвержены большим колебаниям, поэтому сравнение выполнено на основании семидневнего скользящего среднего. Число новых случаев выявленных заражений растет практически линейно и превысило 13 тыс. в сутки. Для сравнения, к концу майских праздников оно так и не достигло 11 тыс.

Число активных случаев, то есть за вычетом умерших и выздоровевших, достигло 277 тыс. До этого максимум наблюдался 15 июня - 245 тыс. Правда, реальное число активных случаев заболевания должно быть меньше, ведь уточненные данные Росстата дают число умерших, в два-три раза превышающее оперативные данные. К тому же речь идет о количестве положительных тестов, а не самих заболеваний, которых меньше.

Среднее за неделю суточное число смертельных исходов от коронавируса в начале июня достигало почти 180. Три дня назад оно превысило этот уровень и приближается к 200.

Уровень летальности пока стабильный и составляет 2%, но он рассчитан на основании оперативных данных - как соотношение числа смертей к числу выявленных заражений. В реальности число смертей больше, но гораздо больше и число заражений, так что летальность может составлять доли процента.

Всего в России число смертей от коронавируса, по оперативным данным, за все время составляет 23,5 тыс. По данным Росстата, за апрель-сентябрь (сентябрь - ориентировочно из сопоставления с оперативными данными) из-за коронавируса умерло около 55 тыс. человек. Примерно в половине случаев вирус был основной причиной смерти.

В годовом выражении из-за коронавируса смертность выросла примерно на 6-7%, что означает снижение ожидаемой продолжительности жизни на один-полтора года. При этом в целом смертность вырастет за год примерно на 10%, так как не весь рост смертности связан с коронавирусом. В результате ожидаемая продолжительность жизни сократится примерно на два года - с 73 лет до 71 года.