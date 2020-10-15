15 Октября 2020
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Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Распространение коронавируса в России превысило весеннее по всем важным показателям

Распространение коронавируса в России на днях превысило весеннее по всем наиболее важным показателям. Причем это произошло почти одновременно.
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Посуточные данные подвержены большим колебаниям, поэтому сравнение выполнено на основании семидневнего скользящего среднего. Число новых случаев выявленных заражений растет практически линейно и превысило 13 тыс. в сутки. Для сравнения, к концу майских праздников оно так и не достигло 11 тыс.

Число активных случаев, то есть за вычетом умерших и выздоровевших, достигло 277 тыс. До этого максимум наблюдался 15 июня - 245 тыс. Правда, реальное число активных случаев заболевания должно быть меньше, ведь уточненные данные Росстата дают число умерших, в два-три раза превышающее оперативные данные. К тому же речь идет о количестве положительных тестов, а не самих заболеваний, которых меньше.

Среднее за неделю суточное число смертельных исходов от коронавируса в начале июня достигало почти 180. Три дня назад оно превысило этот уровень и приближается к 200.

Уровень летальности пока стабильный и составляет 2%, но он рассчитан на основании оперативных данных - как соотношение числа смертей к числу выявленных заражений. В реальности число смертей больше, но гораздо больше и число заражений, так что летальность может составлять доли процента.

Всего в России число смертей от коронавируса, по оперативным данным, за все время составляет 23,5 тыс. По данным Росстата, за апрель-сентябрь (сентябрь - ориентировочно из сопоставления с оперативными данными) из-за коронавируса умерло около 55 тыс. человек. Примерно в половине случаев вирус был основной причиной смерти.

В годовом выражении из-за коронавируса смертность выросла примерно на 6-7%, что означает снижение ожидаемой продолжительности жизни на один-полтора года. При этом в целом смертность вырастет за год примерно на 10%, так как не весь рост смертности связан с коронавирусом. В результате ожидаемая продолжительность жизни сократится примерно на два года - с 73 лет до 71 года.

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Распространение коронавируса в России превысило весеннее по всем важным показателям

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Теги: коронавирус, смертность



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