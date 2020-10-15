Владимир Мякуш: Законодательное собрание является стабилизирующим фактором для Челябинской области

После сентябрьских выборов состав Законодательного собрания Челябинской области обновился на 46% (из 60 депутатских кресел) и заметен тренд на омоложение парламентского корпуса, заявил председатель областного парламента Владимир Мякуш.

Скажется ли это обстоятельство на работе главного законодательного органа Южного Урала? "Я уверен, что не скажется, потому что каждый новый период в деятельности областного парламента начинался с таких процессов и, что очень важно, в основном пришли молодые люди, которые полны идей и некоторой дерзости, которые могут выйти с законодательными инициативами в Государственную думу. Все это запрос времени, но самое главное – избирателей, которые хотят обновления и омоложения", - заявил спикер "Южноуральской панораме".

По его словам, ЗСО является стабилизирующим фактором в Челябинской области.

"Когда я встречаюсь со своими коллегами на всероссийских мероприятиях, они постоянно задают вопрос: "Как вам удается договариваться с властями, с людьми? Почему в вашей области нет серьезных конфликтов?". А я всегда отвечаю: просто-напросто люди избирают ответственных депутатов, для которых на первом месте не личные интересы, а интересы избирателей, всего региона", - убежден Мякуш.

Напомним, что по итогам выборов 11-13 сентября в Законодательное собрание Челябинской области прошли представители шести политических партий, большинство мандатов досталось депутатам от "Единой России". Второй по численности фракцией в ЗСО стали депутаты от "Справедливой России", в новый корпус вошли представители КПРФ, ЛДПР, по одному мандату взяли кандидаты от партий "Зеленая альтернатива" и "Партии пенсионеров".