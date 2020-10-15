Первый вице-спикер ЗСО открыл в Челябинске Аллею cлавы выпускников системы среднего профобразования

Александр Лазарев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, в торжественной обстановке открыл Аллею cлавы выпускников системы среднего профессионального образования. Это событие стало данью памяти легендарному поколению южноуральцев, ковавших Великую Победу, сообщили в пресс-службе ЗСО.

Аллея славы расположена в сквере у образовательного комплекса "Смена", депутатом совместно с ветеранами и учащимися были высажены голубые ели и заложена "капсула времени" с посланием молодым профессионалам выпуска 2040 года. Мероприятие приурочено к 80-летию создания системы профессионально-технического образования в стране и на Южном Урале.

"Это знаменательное событие не только для педагогического сообщества профессионального образования, но и для миллионов разных поколений южноуральцев – рабочих и служащих – выпускников ПТУ, техникумов и колледжей, – отметил Александр Лазарев. – Это, в первую очередь, дань памяти легендарному поколению южноуральцев, ковавших Великую Победу в тылу. Работники системы государственных трудовых резервов, тогда так называлась система профессионально-технического образования, учащиеся ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения".

Александр Лазарев также подчеркнул важность системы среднего профессионального образования в современных экономических условиях и востребованность рабочих профессий на производстве.

"В сфере среднего профессионального образования Челябинской области сегодня обучается более восьмидесяти тысяч человек. После получения образования трудоустраиваются 73% выпускников профессиональных образовательных организаций области. Рабочие специальности сегодня востребованы на рынке труда. На протяжении последних лет стабильно растет конкурс среди желающих получить рабочие специальности", - отметил депутат.