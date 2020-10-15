Полиция задержала водителя такси, распространявшего наркотики по городам Тюменской области

В Тюменской области задержан водитель такси, который, по версии полиции, помимо пассажиров, развозил по Тюмени и Ялуторовску наркотические вещества. Сотрудники областного управления по контролю за обратом наркотиков задержали тюменца 1989 г.р., когда он в очередной раз делал закладку в одном из жилых домов Ялуторовска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД РФ по региону, у мужчины в ходе досмотра нашли 15 свертков из фольги и 74 пакетика с "солью" общим весом в 90 граммов. Из тайников, оборудованных задержанным, полицейские также изъяли еще порядка 10 граммов порошкового вещества.

Как пояснил сам задержанный, распространением наркотиков он промышлял с августа. Тогда он и закупился у неустановленных лиц посредством теневых платформ в Интернете. Оптовые партии он забирал в лесных массивах недалеко от областного центра, после чего и развозил закладки. Связь с потребителями тюменец также осуществлял через интернет.

На данный момент мужчина заключен под стражу. Следственное управление УМВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Напомним, что наказание за совершенное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.