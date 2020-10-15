15 Октября 2020
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Общество В России
подросток, подростки, молодые люди, преступность, алкоголь, шпана, хулиганы (2015) | Фото: myslo.ru

90% россиян-родителей не верят, что их дети могут попасть в АУЕ*

62% россиян не знают, что такое АУЕ* (*экстремистское движение, запрещено в России решением Верховного суда), они впервые услышали о нем только в ходе опроса, который недавно провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только 22% смогли сказать, чем занимается это движение. Среди молодежи осведомленных гораздо больше, как и среди жителей городов-миллионников.

Большинство респондентов, знающих об АУЕ, считают, что движение занимается пропагандой тюремных ценностей, воровского образа жизни (5%), вовлекает молодежь в криминальную среду (4%), является криминальной субкультурой, тюремной группировкой (4%).

Три четверти россиян считают, что данное движение представляет опасность для общества (79%), чаще так считают представители старшего возраста.

Интересно, что среди россиян, у которых есть дети или внуки (75%), абсолютное большинство считают невозможным, что их ребенок попадет в АУЕ (90%).

При этом более половины россиян считают проблему распространения АУЕ важной, требующей решения и принятия срочных мер (62%). Это мнение чаще встречается среди россиян возраста 60 лет и старше (72%). Не считают эту проблему важной 19% россиян, чаще молодежь 18-24 лет (35%).

Абсолютное большинство россиян считает, что признание АУЕ экстремисткой организацией и ее запрет в России — правильное решение (85%).

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90% россиян-родителей не верят, что их дети могут попасть в АУЕ*

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Теги: ауе, россияне, запрещенная организация



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