На Южном Урале сотрудница почты получила срок в колонии за хищение 300 тысяч рублей

В Сосновском районе сотрудница почтамта приговорена к 3,5 годам в колонии общего режима за мошенничество и присвоение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2019 г. осужденная распорядилась по своему усмотрению денежными средствами и товарно-материальными ценностями на общую сумму свыше 300 тыс. руб., причинив ущерб Челябинскому почтамту.

Также в ноябре 2019 г. в отделении почты по техническим причинам временно нельзя было провести операции по приему и перечислению денег. Осужденная предложила местной жительнице оставить в почтовом отделении квитанции и денежные средства 15 тыс. рублей в целях оплаты налогов. В результате перевод не был сделан и деньги она не вернула.