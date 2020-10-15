В Челябинской области пациентам с COVID-19, которые лечатся дома, начали бесплатно выдавать лекарства

В Челябинской области пациентам с COVID-19, которые проходят лечение дома, начали бесплатно выдавать лекарственные препараты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава.

Средства на эту программу были выделены из областного бюджета по решению губернатора Алексея Текслера. Были закуплены противовирусные и антибактериальные препараты. Лекарства уже начали выдавать больным в Копейске и Чебаркуле.

"Врач, который наблюдает пациента, выезжает с препаратами на дом. Проводит осмотр, устанавливает диагноз и схему лечения, принимает решение о назначении лекарств", - рассказали в минздраве.