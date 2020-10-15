На Среднем Урале зреет протест из-за строительства обогатительной фабрики
Жители Нижнего Тагила, владеющие садами недалеко от поселка Баранчинский, планируют акцию протеста. Сейчас готовятся обращения во все инстанции.
Как рассказал Накануне.RU общественный помощник первого замглавы города Владимир Инжеватов, причина недовольства людей в следующем: в поселке Баранчинский рядом с коллективным садом НТМК на 328 километре запланировано строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения. Разработкой его третьей очереди занимается АО "Святогор" (входит в УГМК).
По утверждению местных жителей, завод будет располагаться в 200 метрах от поселка Баранчинский, и все стоки с предприятия пойдут в Черноисточинский пруд. Как добавил Инжеватов, сейчас готовятся обращения во все инстанции. Сбор инициативной группы планируется в ближайшее воскресенье, 18 октября.
Известно, что администрацией Кушвинского городского округа уже объявлены публичные слушания по вопросу строительства обогатительной фабрики. Они запланированы на 3 ноября этого года.
Накануне.RU обратилось в АО "Святогор" с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Там попросили направить официальный запрос на имя директора предприятия Дмитрия Тропникова. Он был направлен, и как только ответ будет получен, мы сразу же его опубликуем.
Напомним, ранее сообщалось, что УГМК может лишиться права пользования недрами из-за загрязнения рек в Свердловской области. Как выяснили уральские общественники, предприятия "Шемур" и "Святогор" неоднократно нарушали природоохранное законодательство и не выполняли предписания. Впоследствии было установлено превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ в реках Ивдель, Тальтия, Черная, Ольховка, Тамшер и Шегультан.