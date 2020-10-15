На Среднем Урале зреет протест из-за строительства обогатительной фабрики

Жители Нижнего Тагила, владеющие садами недалеко от поселка Баранчинский, планируют акцию протеста. Сейчас готовятся обращения во все инстанции.

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Как рассказал Накануне.RU общественный помощник первого замглавы города Владимир Инжеватов, причина недовольства людей в следующем: в поселке Баранчинский рядом с коллективным садом НТМК на 328 километре запланировано строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения. Разработкой его третьей очереди занимается АО "Святогор" (входит в УГМК).

По утверждению местных жителей, завод будет располагаться в 200 метрах от поселка Баранчинский, и все стоки с предприятия пойдут в Черноисточинский пруд. Как добавил Инжеватов, сейчас готовятся обращения во все инстанции. Сбор инициативной группы планируется в ближайшее воскресенье, 18 октября.

Известно, что администрацией Кушвинского городского округа уже объявлены публичные слушания по вопросу строительства обогатительной фабрики. Они запланированы на 3 ноября этого года.

Накануне.RU обратилось в АО "Святогор" с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Там попросили направить официальный запрос на имя директора предприятия Дмитрия Тропникова. Он был направлен, и как только ответ будет получен, мы сразу же его опубликуем.

Напомним, ранее сообщалось, что УГМК может лишиться права пользования недрами из-за загрязнения рек в Свердловской области. Как выяснили уральские общественники, предприятия "Шемур" и "Святогор" неоднократно нарушали природоохранное законодательство и не выполняли предписания. Впоследствии было установлено превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ в реках Ивдель, Тальтия, Черная, Ольховка, Тамшер и Шегультан.